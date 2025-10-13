Discursul lui Donald Trump la Knesset s-a încheiat, după ce a durat mai bine de o oră. Asta înseamnă că a întârziat la summitul de pace egiptean de la Sharm el-Sheikh, unde se pare că va avea loc o ceremonie oficială de semnare a primei faze a planului său pentru Gaza.

În încheiere, Trump a declarat: „Vom avea speranță, armonie, oportunități și fericire aici, în centrul spiritual și geografic al întregii lumi”.

„Asta ești tu, Israel. America și toate națiunile din Orientul Mijlociu vor fi în curând mai sigure, mai puternice, mai mărețe și mai prospere ca niciodată. A fost o adevărată onoare, rareori este invitat un președinte să facă asta și iubesc Israelul, sunt alături de voi până la capăt.”

„Așadar, acum vom clădi un viitor demn de moștenirea noastră. Vom construi o moștenire de care toți oamenii din această regiune să poată fi mândri”, a declarat președintele.

Trump, despe cum va fi guvernată Gaza

Referindu-se la guvernarea în Gaza, fără Hamas, Trump a spus că aceasta este șansa pentru palestinieni de a „se întoarce pentru totdeauna de pe calea terorii”.

„Aceasta este șansa lor de a se întoarce pentru totdeauna de la calea terorii și a violenței – care a fost extremă – de a exila forțele malefice ale urii care se află în mijlocul lor și cred că asta se va întâmpla”, a afirmat el.