Pe Drumul Județean 108A, în zona de la limita județului Sălaj spre Țicău, au loc în aceste zile lucrări care au atras atenția și au stârnit numeroase comentarii în mediul online. Imaginile surprinse pe șantier au arătat utilaje care „sparg” stratul de beton, iar mulți șoferi s-au întrebat de ce este nevoie de o astfel de intervenție înainte de asfaltare.

Specialiștii explică faptul că procesul se numește „buceardare mecanizată” — o etapă tehnică importantă în reabilitarea drumurilor. Prin această procedură, stratul vechi de beton este „decomprimat” pentru a permite aderarea corespunzătoare a noului strat de asfalt. Practic, se creează o suprafață rugoasă care ajută ca noul material să se fixeze mai bine și să reziste mai mult în timp.

Drumul DJ 108A se află în plin proces de reabilitare și modernizare, iar lucrările includ mai multe etape tehnice, de la frezare și buceardare până la turnarea noului strat de uzură.

Chiar dacă pentru unii locuitori imaginile pot părea ciudate, procesul este unul normal și necesar, aplicat frecvent în proiectele de infrastructură rutieră moderne.

Video pe:

https://youtube.com/shorts/r4SFUO8EK4k