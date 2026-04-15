CSM Știința Baia Mare, una dintre cele mai titrate echipe din rugby-ul românesc, face un apel direct către comunitate, într-un moment dificil din punct de vedere financiar. Clubul a anunțat scoaterea la licitație a unui obiect cu valoare simbolică uriașă: tricoul de campioni naționali din 2022.

Este vorba despre echipamentul purtat de Paul Popoaia în finala câștigată împotriva celor de la CSA Steaua București, scor 22–15. Fundașul băimărean, care a evoluat cu numărul 15, același număr de pe tricoul licitat, a avut o contribuție decisivă în acel meci, marcând 9 puncte.

Mai mult decât un simplu echipament sportiv, tricoul reprezintă o filă de istorie. Sezonul 2022 a consfințit al patrulea titlu consecutiv pentru echipa din Baia Mare, o performanță unică în rugby-ul românesc modern.

Inițiativa vine pe fondul unor dificultăți financiare, iar conducerea clubului speră că suporterii și iubitorii sportului vor răspunde acestui apel. Licitația pornește de la 200 de lei, iar ofertele pot fi făcute public, în comentarii, până joi, la ora 20:00. Câștigătorul va intra în posesia tricoului sâmbătă, după meciul cu Steaua București.

În paralel, clubul încurajează și donațiile directe, care pot fi făcute la stadion, în ziua meciului, în zona special amenajată pentru suporteri.

Într-un sport în care performanța s-a construit prin muncă, tradiție și comunitate, gesturile de solidaritate pot face diferența. Pentru CSM Știința Baia Mare, acest tricou nu este doar o amintire a unei victorii, ci o șansă la continuitate.