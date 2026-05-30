Polițiștii rutieri și specialiștii Registrului Auto Român Maramureș au luat măsuri pentru a reduce zgomotul excesiv și a asigura liniștea, în cadrul unei acțiuni desfășurată ieri, 29 mai a.c., pe anumite tronsoane de drum din Baia Mare.

În fapt, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare și cei din cadrul Serviciului Rutier, împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român Maramureș, au desfășurat o acțiune punctuală pentru identificarea motocicletelor și autoturismelor care circulă cu modificări neomologate la sistemele de evacuare, generând un nivel de zgomot peste limita legală.

Astfel, pe parcursul acțiunii, au fost oprite pentru control 26 de vehicule.

Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale, în valoare de aproape 5.000 de lei. În 8 cazuri s-a dispus reținerea certificatului de înmatriculare până la remedierea neconformităților, iar într-o situație s-a luat măsura reținerii permisului de conducere.

Aceste acțiuni au un caracter preventiv și coercitiv, urmărind respectarea normelor tehnice și protejarea liniștii în spațiul public.