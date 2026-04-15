În spatele ușilor încă închise ale Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, un nou proiect artistic prinde contur, într-un dialog tăcut între trecut și prezent. Spațiul expozițional se transformă, zilele acestea, într-un atelier viu, în care energia tinerei generații reinterpretează moștenirea artistică locală. Protagoniștii sunt elevii Liceul de Artă „Ioan Sima”, care au adus culoare și expresivitate pe pereții galeriei, inspirându-se din lucrările artistului Ioan Sima. Schițele maestrului sunt reinterpretate prin sensibilitatea și viziunea contemporană a tinerilor, rezultând un spațiu artistic în continuă transformare. Inițiativa nu este doar un exercițiu plastic, ci o veritabilă punte între generații. Gesturile artistice de altădată sunt continuate de mâini tinere, într-un proces care vorbește despre continuitate, identitate și curajul de a crea. Fiecare linie trasată și fiecare culoare adăugată contribuie la o poveste mai amplă despre evoluția artei și rolul educației artistice.

Reprezentanții muzeului subliniază că proiectul marchează o etapă importantă în pregătirea redeschiderii Galeria de Artă „Ioan Sima”, un spațiu emblematic pentru cultura locală. În prezent, lucrările sunt încă în desfășurare, iar rezultatul final urmează să fie dezvăluit publicului în perioada următoare.

Până atunci, ceea ce se conturează în liniștea galeriei rămâne o promisiune: arta nu doar se păstrează, ci se reinventează prin fiecare generație care o descoperă și o duce mai departe.