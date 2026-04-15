Marți, 14 aprilie a.c., timp de două ore, polițiștii orașului Șomcuta Mare și cei din cadrul posturilor de poliție arondate, au desfășurat o acțiune pe raza localităților Șomcuta Mare, Finteușu Mic și Mogoșești.

Scopul acțiunii a vizat prevenirea săvârșirii faptelor ilegale de către toți participanții la trafic, dar și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 30 de autoturisme, iar ca urmare a nerespectării prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice au fost aplicate cinci sancțiuni contravenționale.

Acțiunea s-a derulat cu sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic-Grupa Canină și al jandarmilor.

Tot pe parcursul zilei de ieri, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag au desfășurat o acțiune cu specialiștii Registrului Auto Român Maramureș pe raza localității Giulești.

Pe parcursul acțiunii au fost controlate 20 de autoturisme și au fost aplicate nouă sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor legale.

De asemenea, în cazul a două autoturisme a fost dispusă măsura reținerii certificatelor de înmatriculare până la remedierea abaterilor constatate.

Siguranța rutieră este responsabilitatea fiecăruia dintre noi!