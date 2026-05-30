Prin activitățile preventive desfășurate în unitățile de învățământ, polițiștii urmăresc creșterea gradului de siguranță în școli și promovarea unui comportament responsabil, bazat pe respect și implicare.

Ieri, 29 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie au desfășurat o activitate informativ-preventivă la Școala Gimnazială nr. 2 din oraș.

Temele au vizat prevenirea bullyingului și promovarea unor comportamente bazate pe respect, empatie și comunicare.

Prin astfel de activități polițiștii urmăresc ca elevii să cunoască formele acestui fenomen, consecințele lui și importanța relațiilor pozitive între colegi.

Polițiștii au scos în evidență importanța exprimării nemulțumirilor într-un mod calm, i-au încurajat să ceară ajutorul autorităților atunci când au nevoie și să aleagă întotdeauna soluții pașnice pentru problemele cu care se confruntă.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș reamintesc că siguranța celor mici reprezintă o prioritate, iar activitățile preventive desfășurate în unitățile de învățământ au rolul de a sprijini copiii, cadrele didactice și părinții în formarea unor comportamente sigure