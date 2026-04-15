O activitate educativă aparte a adus bucurie și curiozitate în rândul celor mai mici copii din Baia Mare. În data de 15 aprilie, antepreșcolarii de la Creșa Numărul 3 Baia Mare au participat la o experiență interactivă de lectură, în cadrul proiectului „Covorul povestitor”. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Biblioteca Județeană Petre Dulfu și a adus în fața copiilor una dintre cele mai îndrăgite povești pentru vârste fragede, „Omida mâncăcioasă”. Povestea a fost prezentată într-un mod inedit de bibliotecarul Mara Popovici, din cadrul Compartimentului Împrumut carte pentru copii, folosind metoda interactivă a „covorului povestitor”. Cei mici, din toate grupele creșei, au urmărit fascinați firul narativ, interacționând cu elementele vizuale și tactile care au dat viață poveștii. Activitatea a transformat lectura într-o experiență multisenzorială, adaptată vârstei lor, stimulând imaginația și interesul pentru carte încă din primii ani de viață.

Inițiativa face parte dintr-un parteneriat educațional coordonat de profesoara Cristina Rusu, dedicat dezvoltării activităților extracurriculare și promovării lecturii în rândul copiilor mici. De asemenea, evenimentul s-a desfășurat sub coordonarea directorului instituției, prof. Irina Pop.

Astfel de acțiuni demonstrează importanța colaborării dintre instituțiile educaționale și cele culturale în formarea timpurie a copiilor, contribuind la dezvoltarea limbajului, a creativității și a plăcerii de a descoperi povești.