La data de 12 octombrie a.c., în scopul prevenirii și combaterii situațiilor de risc, dar și pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în localitatea Ulmeni și în proximitatea acesteia, polițiștii au desfășurat o acțiune tip Blocada.

Pentru îndeplinirea obiectivelor, au fost angrenați polițiștii orașului Ulmeni, ai Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa și ai Serviciului Criminalistic Maramureș – Grupa Canină, care au constituit echipe și au instituit trei filtre rutiere.

Pe parcursul controalelor efectuate, 58 de autoturisme au fost oprite și verificate și tot atâtea persoane au fost legitimate. Polițiștii au aplicat 17 sancțiuni contravenționale pentru abaterile constatate, au reținut două certificate de înmatriculare și au retras un set de plăcuțe de înmatriculare, până la remedierea abaterilor.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale depășește suma de 5.400 de lei.