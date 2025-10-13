Pe parcursul a trei zile, respectiv în zilele de 7, 8 și 11 octombrie, sub coordonarea Serviciului Rutier polițiștii maramureșeni au desfășurat acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, în cadrul campaniei internaționale intitulată ROADPOL – Focus on the Road.

Activitățile au urmărit conștientizarea importanței concentrării exclusive în conducerea autovehiculelor și reducerea comportamentelor care pot pune în pericol siguranța participanților la trafic. Astfel, polițiștii au acționat pentru prevenirea și sancționarea abaterilor produse pe fondul neatenției – fie că este vorba despre folosirea telefonului mobil, manipularea sistemelor de divertisment sau alte activități de natură a distrage atenția.

În cele trei zile dedicate acțiunilor, polițiștii au efectuat atât testări alcoolscopice, cât și testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive.

Bilanțul a indicat la finalul acțiunii 1.171 de sancțiuni contravenționale aplicate.

Polițiștii maramureșeni continuă să acționeze permanent pentru responsabilizarea conducătorilor auto și reducerea numărului de accidente rutiere.