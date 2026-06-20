Activitatea seismică din zona Vrancea a continuat în ultimele ore, când au fost înregistrate trei cutremure de mică intensitate, potrivit datelor Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP).

Cel mai recent cutremur a avut loc în această dimineață

Cel mai recent seism a avut loc în această dimineață, 20 iunie, la ora 05:37, în județul Buzău, având magnitudinea de 3,0 și producându-se la o adâncime de 138,7 kilometri. Cutremurul a fost localizat la 57 de kilometri est de Brașov și la 54 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe.

Cutremur de 3,5 grade vineri seara

Anterior, pe 19 iunie, la ora 18:41, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 3,5, la adâncimea de 133,4 kilometri.

Seismul s-a produs la 91 de kilometri est de Brașov și 33 de kilometri sud de Focșani. Intensitatea acestuia a fost estimată la gradul I.

Un alt seism, cu câteva minute înainte

Cu doar opt minute înainte, la ora 18:33, un alt cutremur a fost înregistrat în județul Buzău. Acesta a avut magnitudinea de 2,5 și s-a produs la o adâncime de 25,5 kilometri.