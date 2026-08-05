Începând de miercuri, 5 august, pe Aleea Minerilor din Baia Sprie vor demara lucrări de modernizare a străzii, care includ și înlocuirea rețelelor de canalizare (pluvială și menajeră), precum și a rețelei de gaz.

Pentru buna desfășurare a intervențiilor, autoritățile îi roagă pe locuitorii din zonă să elibereze partea carosabilă, astfel încât utilajele să poată avea acces și lucrările să se desfășoare în condiții optime.

Reprezentanții administrației locale își cer scuze pentru disconfortul creat și dau asigurări că vor depune toate eforturile pentru ca aceste inconveniente, inevitabile pe durata lucrărilor, să fie cât mai reduse.