Luni, 3 august, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Slujba Paraclisului Maicii Domnului, în prezența numeroșilor credincioși.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Grupului Psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”.

La finalul slujbei, ierarhul l-a ridicat în rang pe preotul paroh Marius Mureșan, căruia i-a conferit titlul de iconom, cu dreptul de a purta brâul roșu. De asemenea, membrii Consiliului Parohial și primarul orașului Șomcuta Mare, Gheorghe Buda, au primit Diploma Anului Omagial, în semn de apreciere pentru implicarea în viața comunității și sprijinul acordat Bisericii.

Evenimentul s-a încheiat cu binecuvântarea și sfințirea casei parohiale de către Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul.