Municipiul Baia Mare informează cetățenii că parcarea situată în fața Teatrului Municipal Baia Mare, de pe strada Crișan nr. 8, va fi rezervată în perioada 23-28 iunie, zilnic între orele 08:00 și 20:00.

Măsura a fost dispusă pentru a facilita accesul și staționarea autovehiculelor care asigură transportul participanților la cea de-a XLII-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare „Ursulețul de Aur”, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate tinerelor talente din domeniul muzical.

Autoritățile locale le recomandă conducătorilor auto să utilizeze parcările alternative din zonă și mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și sprijinul acordat în buna desfășurare a manifestării.

Festivalul Internațional de Interpretare „Ursulețul de Aur” va reuni la Baia Mare numeroși concurenți și invitați din țară și din străinătate, contribuind la promovarea municipiului ca important centru cultural și artistic.