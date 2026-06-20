Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș organizează marți, 30 iunie, o nouă acțiune de donare de sânge la Vișeu de Sus, adresată tuturor persoanelor care doresc să contribuie la salvarea de vieți printr-un gest simplu, dar esențial.

Acțiunea se va desfășura la Cabinetul de Planificare Familială, situat pe strada 22 Decembrie, nr. 39, iar recoltările vor avea loc în intervalul orar 09:30 – 14:00.

Pentru a evita aglomerația și pentru o organizare eficientă, înscrierile se realizează exclusiv prin WhatsApp, la numărul 0753 831 989. Cei interesați sunt rugați să transmită numele complet și ora la care pot participa la donare. Un exemplu de mesaj este: „Donare sânge, Dunca Ioan, ora 09:30”.

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Maramureș îi încurajează pe locuitorii din Vișeu de Sus și din localitățile învecinate să se alăture acestei inițiative, amintind că fiecare donare poate contribui la salvarea unor vieți și la susținerea stocurilor de sânge necesare unităților medicale.

Prin implicarea comunității, astfel de campanii continuă să ofere sprijin pacienților care au nevoie urgentă de transfuzii și tratamente medicale.