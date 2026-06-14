Parcul Natural Munții Maramureșului invită iubitorii de natură să participe, în perioada 15-19 iunie, la o serie de trasee ghidate organizate în unele dintre cele mai spectaculoase zone ale ariei protejate.

Sub sloganul „Descoperă Parcul pas cu pas”, evenimentul își propune să ofere participanților ocazia de a explora frumusețile naturale ale Munților Maramureșului alături de specialiști și ghizi ai parcului.

Organizatorii promit experiențe memorabile în mijlocul naturii, pe trasee accesibile tuturor categoriilor de vârstă. Participanții vor putea descoperi peisaje spectaculoase, se vor bucura de aer curat și vor afla informații interesante despre biodiversitatea și patrimoniul natural al zonei.

„Hai să descoperim împreună frumusețea Parcului!”, este invitația lansată de reprezentanții Parcului Natural Munții Maramureșului, care îi așteaptă pe maramureșeni și turiști să petreacă câteva zile în inima naturii.

Evenimentul este organizat de Parcul Natural Munții Maramureșului, în colaborare cu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, și se adresează tuturor celor care doresc să petreacă timp în aer liber și să cunoască mai bine valorile naturale ale acestei zone unice din nordul țării.