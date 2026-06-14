Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică de tip Cod Galben, valabilă sâmbătă, 14 iunie, între orele 12:00 și 21:00, pentru mai multe regiuni ale țării, inclusiv județul Maramureș.

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat vor fi intensificări ale vântului cu viteze cuprinse între 50 și 80 km/h, iar izolat rafalele pot atinge 90 km/h. Pe arii restrânse sunt așteptate vijelii și fenomene de instabilitate atmosferică accentuată.

De asemenea, local se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă estimate sunt de 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

Atenționarea vizează regiunile Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Olteniei și zona de munte.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea izolat și în restul țării.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul fenomenelor meteo severe, să nu se adăpostească sub copaci și să securizeze obiectele care pot fi luate de vânt.