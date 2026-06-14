Australia a debutat cu dreptul la Cupa Mondială 2026, după o victorie cu 2-0 în fața Turciei, într-un meci disputat la Vancouver. Omul partidei a fost portarul Patrick Beach, aflat la primul său meci oficial pentru naționala australiană.

Australia – Turcia 2-0

Turcia a fost echipa care a început mai bine confruntarea și a avut primele ocazii importante. Arda Güler a trimis peste poartă după o combinație cu Orkun Kökçü, iar ulterior tot el l-a pus la încercare pe Beach cu un șut din voleu, respins fără emoții de goalkeeperul australian.

Irankunda a lovit pe contraatac

Deși a fost mai puțin prezentă în atac, Australia a deschis scorul la prima oportunitate importantă. În minutul 29, Paul Okon-Engstler a lansat un balon lung, iar Nestory Irankunda a profitat de o ezitare a apărării adverse și l-a învins pe Uğurcan Çakır cu un șut precis.

Prin această reușită, Irankunda a devenit cel mai tânăr marcator al Australiei la un turneu final de Cupă Mondială.

Turcii au încercat să revină înainte de pauză, însă execuțiile lui Kökçü și Güler nu au fost suficiente pentru a modifica tabela.

Selecționerul Vincenzo Montella a mutat ofensiv după pauză și l-a introdus pe Kenan Yıldız, iar jocul Turciei a câștigat în intensitate. Cu toate acestea, Patrick Beach a continuat să impresioneze între buturi.

Portarul australian a intervenit salvator la șansele create de Zeki Çelik și Kerem Aktürkoğlu, menținând avantajul echipei sale.

În minutul 75, Australia a lovit decisiv. Connor Metcalfe a preluat mingea la marginea careului și a trimis un șut puternic, pe jos, care s-a oprit în colțul porții pentru 2-0.

Finalul i-a aparținut tot lui Beach, care a încheiat partida cu opt parade, cea mai bună performanță a unui portar la actuala ediție a Cupei Mondiale.

Australia privește cu încredere spre următorul meci

Succesul le oferă australienilor un start ideal în Grupa A și mult optimism înaintea duelului cu SUA.

În schimb, Turcia este obligată să recupereze punctele pierdute în confruntarea cu Paraguay, pentru a rămâne cu șanse la calificarea în fazele eliminatorii.