Scoția este lider în Grupa C, în fața Braziliei și Marocului după o victorie minimă, cu 1-0 în fața statului caraibian Haiti. Brazilia și Maroc au încheiat înainte la egalitate, scor 1-1.

Clasament Grupa C Flashscore

Brazilia – Maroc 1-1

Brazilia și Maroc sunt vecine în clasamentul FIFA. Brazilienii sunt pe poziția 6, iar ”Leii din Atlas” imediat după ei, pe 7. Teoretic duelul dintre cele două echipe din Grupa C a Cupei Mondiale a fost considerat echilibrat.

Însă cei mai mulți specialiști o considerau încă înainte de meci favorită certă pe Brazilia. Așa că nimeni nu se aștepta la felul în care a început meciul. Marocul a deschis scorul relativ repede, în minutul 20. Brahim Diaz a găsit o pasă de geniu în adâncime de la mijlocul terenului iar Ismael Saibari l-a lobat pe Alisson de la marginea careului de 16 m cu o execuție de mare jucător.

Jocul a continuat să curgă echilibrat, cu construcție atentă și acțiuni elaborate de ambele părți, dar în minutul 32 clasa lui Vini Jr își spune cuvântul.

Atacantul lui Real Madrid pătrunde pe interior de pe stânga și îl învinge pe Bono cu o execuție de clasă, aducând scorul la 1-1 în New Jersey. A fost prima ocazie concretă a echipei lui Carlo Ancelotti în acest meci, iar asta era exact ce le lipsea.

Este al nouălea gol al lui Vini în cea de-a 50-a sa apariție pentru echipa națională, însă niciunul nu a fost mai important.

”Joga bonito”, marca Brazilia! Spre finalul reprizei, Lucas Paquetá încearcă o lovitură spectaculoasă din foarfecă din interiorul careului, dar portarul marocan deviază mingea în afara terenului. Se poate spune că, de la egalare, sud-americanii au fost echipa mai periculoasă, dar este o luptă cu adevărat echilibrată, o partidă demnă de fazele superioare ale Cupei Mondiale.

Ai senzația că soarta meciului se va decide pe flancul pe care evoluează Achraf Hakimi și Vinicius Jr. Ambii jucători se avântă în atac în căutarea golurilor, iar acest lucru se observă cel mai bine atunci când fundașul dreapta marocan pierde mingea, pentru ca spațiul lăsat liber de el să fie ocupat de jucătorul de la Real Madrid, care pătrunde în careu și reușește să centreze înainte ca mingea să fie respinsă.

Este o confruntare captivantă între doi dintre cei mai buni jucători din lume. Vini a fost cel mai avansat jucător brazilian în cea mai mare parte din timp.