La data de 15 septembrie, timp de două ore, polițiștii din Săliștea de Sus sprijiniți de jandarmi au participat la o acțiune pe raza orașului Săliștea de Sus.

Acțiunea a avut ca scop asigurarea unui climat corespunzător de siguranță civică, prevenirea și combaterea faptelor antisociale, in special a celor comise cu violență si prevenirea comiterii de accidente rutiere.

Pe parcursul acțiunii, polițiștii au legitimat 40 de persoane și au oprit pentru a fi verificate 32 de autoturisme. De asemenea, au fost verificate 4 localuri publice și au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice.

Facem precizarea că aceste acțiuni vor continua pe raza județului Maramureș, pentru a ne asigura că deplasările dumneavoastră se desfășoară în siguranță.