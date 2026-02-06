La data de 5 februarie a.c., în jurul orei 11.50, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vișeu de Sus au oprit pe strada 22 Decembrie o autoutilitară care transporta material lemnos.

În cadrul verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că la volanul autoutilitarei se afla un tânăr de 25 de ani, precum și faptul că pentru transportul în cauză nu a fost emis aviz de însoțire.

Cantitatea de material lemnos, respectiv 12,39 mc, transportată ilegal a fost confiscată și predată în custodia Ocolului Silvic Vișeu de Sus, iar autoutilitara utilizată la transportul materialului lemnos a fost indisponibilizată.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.