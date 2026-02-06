Vineri, 6 februarie, la Catedrala Patriarhală din București, a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie sub protia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la finalul căreia a avut loc Proclamarea generală a canonizării 16 femei de neam român care s-au făcut pildă prin viețuirea lor în multe momente ale istoriei poporului nostru, moment solemn și unic la care au participat 53 de ierarhi membri ai Sfântului Sinod, preoți și diaconi.

La acest eveniment deosebit au participat și Ierarhii Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul.



Răspunsurile la strană au fost oferite de membrii Grupului Psaltic „Tronos” al Patriarhiei Române condus de părintele protopsalt Mihail Bucă.

După rugăciunea Amvonului, înainte de otpustul Sfintei Liturghii, a avut loc proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinte femei românce, au fost prezentate icoanele și s-au cântat troparele lor:

Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu

Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica

Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești

Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea

Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș (fosta Despina Milița, soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab)

Sfânta Magdalena de la Mălainița

Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău

Sfânta Cuvioasă Nazaria de la Văratec

Sfânta Cuvioasă Olimpiada de la Văratec

Sfânta Cuvioasă Elisabeta (Safta) Brâncoveanu de la Văratec

Sfânta Olimpiada de la Fărcașa

Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași

Sfânta Anastasia, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna

Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv

Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana

Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi

Tomosul sinodal al Proclamării generale a celor 16 sfinte femei de neam român a fost citit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal și secretarul Sfântului Sinod.

În încheierea momentului solemn, la finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul de învățătură intitulat „Sfintele Femei Românce sunt modele de evlavie, dragoste jertfelnică și curaj mărturisitor”.