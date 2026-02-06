Pe parcursul ultimelor două săptămâni, specialiștii Serviciului Medicină Școlară și Universitară din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare au desfășurat, în unitățile de învățământ din municipiu, o serie de activități de promovare a sănătății orale și de prevenire a îmbolnăvirilor ce țin de aparatul dentar.

Așadar, preșcolarii și elevii băimăreni au participat la discuții interactive despre structura aparatului dentar, cariile dentare, igiena orală corectă, estetica dentară și impactul fumatului asupra sănătății cavității bucale, fiind încurajați să acorde importanță vizitelor periodice la medicul stomatolog. Copiii și tinerii au participat activ la discuții, interesul sincer și zâmbetele lor au transformat întâlnirile în experiențe memorabile.

Cabinetele medicale stomatologice din rețeaua de medicină școlară oferă numeroase servicii pentru afecțiunile orodentare ale elevilor și studenților, dar și activități de educație a preșcolarilor, elevilor și studenților în vederea realizării profilaxiei cariei, pentru cunoașterea igienei orale, alimentare și pentru promovarea unui stil de viată sănătos.



Sănătatea orala este o componentă importantă a stării generale de bine și a calității vieții. O sănătate orală precară afectează nu doar zâmbetul și aspectul estetic, ci are implicații atât fizice, cât și psiho-sociale. Implementarea unor deprinderi încă de la vârste fragede este foarte importantă pentru o sănătate orală optimă.