Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare găzduiește luni, 15 iunie 2026, de la ora 13:00, lansarea volumului „Magnum Diarium Academicum Septentrionis (1800–2024)”, semnat de dr. Teodor Ardelean. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Maramureșul Academic”, derulat în colaborare cu Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, de către Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, Consiliul Județean Maramureș și Asociația „Familia Română”.

Lucrarea reprezintă o amplă incursiune în istoria și evoluția vieții academice din nordul României, reunind repere, personalități și contribuții care au marcat dezvoltarea culturală și științifică a regiunii în perioada 1800–2024.

Lansarea va avea loc în Sala de Conferințe a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, accesul fiind posibil pe bază de invitație.