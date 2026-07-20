Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de duminică spre luni, în localitatea Moisei, județul Maramureș. Un adolescent în vârstă de 17 ani și-a pierdut viața, iar un alt minor a fost rănit, după ce autoutilitara în care se aflau s-a răsturnat.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, accidentul s-a produs în jurul orei 03:20, în zona cunoscută de localnici drept „Purcăreț”. Din primele cercetări reiese că autoutilitara era condusă de un tânăr de 17 ani, care nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției de deplasare, iar vehiculul s-a răsturnat.

În urma impactului, un adolescent de 17 ani, aflat în bena autoutilitarei, a suferit leziuni incompatibile cu viața și a fost declarat decedat. Un alt tânăr, în vârstă de 16 ani, a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Verificările efectuate de polițiști au scos la iveală că șoferul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei, minorul a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate probe biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, pentru a stabili toate cauzele și împrejurările în care s-a produs tragedia.