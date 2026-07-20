Prima ediție din seria de evenimente „Baia Mare trăiește vara” a adunat sute de participanți pe Câmpul Tineretului, unde băimărenii s-au bucurat de o seară dedicată mișcării, muzicii și petrecerii timpului liber în aer liber.

Deși condițiile meteo au întârziat începutul programului, furtuna nu a împiedicat desfășurarea activităților. Participanții au asistat la sesiuni de zumba, momente de dans, demonstrații sportive și de arte marțiale, spectacole muzicale și un concert etno-rock susținut de Trupa Încotro. Seara s-a încheiat cu vizionarea în aer liber a finalei Cupei Mondiale, urmărită de peste 500 de băimăreni, care au trăit împreună emoțiile ultimului act al competiției. Reprezentanții Municipiului Baia Mare le-au mulțumit tuturor celor care au rămas alături de organizatori în ciuda vremii capricioase și au contribuit la atmosfera primei seri din cadrul proiectului.

Seria evenimentelor „Baia Mare trăiește vara” va continua duminică, 26 iulie, tot pe Câmpul Tineretului, cu noi activități recreative și artistice dedicate comunității.