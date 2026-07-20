Credincioși din Maramureș au participat luni, 20 iulie, la hramul Mănăstirii „Sfântul Ilie” Dealu Mare, din Protopopiatul Lăpuș, prilej cu care Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, alături de un sobor de preoți și diaconi.

Momentul deosebit al sărbătorii l-a constituit hirotonirea întru preot a diaconului Ionuț Codruț Marușca, care va sluji în cadrul Parohiei Ortodoxe Cean, din Protopopiatul Carei.

Slujba a reunit numeroși credincioși veniți să cinstească sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al așezământului monahal. Hramul a fost marcat prin rugăciune, comuniune și bucuria primirii unui nou slujitor al Bisericii.