Angajații din sistemul sanitar și de asistență socială afiliați Federației SANITAS au declanșat astăzi, între orele 09:00 și 11:00, o grevă de avertisment, inclusiv în unitățile medicale din județul Maramureș. Potrivit organizatorilor, pe durata protestului au fost asigurate urgențele și cel puțin o treime din activitatea medicală, conform prevederilor legale.

Federația SANITAS susține că acțiunea de protest este determinată de nemulțumirile privind noul proiect al legii salarizării din sectorul public. Sindicaliștii afirmă că documentul a fost elaborat fără o consultare suficientă și că menține sau chiar accentuează inechitățile salariale existente în sistem.

Președintele Federației SANITAS, Iulian Pope, a declarat că organizația contestă în continuare diferențele de salarizare dintre categoriile profesionale, posibilitatea apariției unor diminuări de venituri și subevaluarea muncii personalului din sănătate și asistență socială. Acesta a precizat că programul de proteste va continua.

La nivel județean, SANITAS Maramureș, prin președintele executiv Mircea Ciocan, atrage atenția asupra modificării sistemului de acordare a sporurilor. Reprezentanții sindicatului susțin că noul mecanism ar putea reduce veniturile unor angajați și că sporurile propuse pentru munca de noapte, în weekend sau în zilele de sărbătoare legală sunt insuficiente. Totodată, sindicaliștii afirmă că proiectul ar putea conduce la situația în care o parte dintre angajații din sistemul sanitar să nu mai beneficieze de sporuri, în timp ce personalul administrativ (TESA) și salariații din asistența socială ar rămâne, în opinia lor, insuficient remunerați, deși desfășoară activități esențiale pentru funcționarea spitalelor și a serviciilor sociale.

Federația SANITAS solicită revizuirea proiectului de lege și continuarea dialogului cu autoritățile, astfel încât noul sistem de salarizare să răspundă, potrivit reprezentanților sindicatului, nevoilor și realităților din sistemul public de sănătate și asistență socială.