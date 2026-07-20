Băimărenii care vor să ofere un buchet de flori la orice oră din zi sau din noapte au acum o nouă opțiune. Florăria Laura a inaugurat primul tonomat de flori din Baia Mare, amplasat chiar în fața florăriei, lângă Centrul Comercial Maramureșul.

Noul sistem permite achiziționarea de buchete 24 de ore din 24, fiind o soluție pentru cei care au nevoie de un cadou spontan, fie în miez de noapte, fie în primele ore ale dimineții, atunci când florăriile sunt închise.

Potrivit reprezentanților Florăriei Laura, tonomatul este dotat cu un sistem inteligent de climatizare care menține temperatura optimă pentru păstrarea florilor proaspete, indiferent de condițiile meteo. Echipamentul funcționează în siguranță la temperaturi exterioare cuprinse între -15°C și 50°C, asigurând prospețimea buchetelor pe tot parcursul anului.

Prin această investiție, Florăria Laura aduce în Baia Mare un concept modern, deja întâlnit în alte orașe europene, oferind acces permanent la flori fără a depinde de programul clasic de funcționare.

Tonomatul de flori este amplasat în fața Florăriei Laura, vizavi de Centrul Comercial Maramureșul, și este disponibil non-stop pentru toți cei care vor să transforme un moment obișnuit într-un gest special.