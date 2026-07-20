Naționala Spaniei nu doar că a cucerit trofeul Cupei Mondiale, după victoria cu 1-0 în fața Argentinei, ci a dominat și gala premiilor individuale de la finalul competiției.

Mijlocașul Rodri a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului, fiind recompensat cu Balonul de Aur. Evoluțiile sale constante și rolul decisiv în jocul Spaniei l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai competiției.

Un alt laureat al campioanei mondiale este fundașul central Pau Cubarsi, care a primit distincția pentru cel mai bun tânăr jucător al turneului, confirmând statutul său de unul dintre cele mai promițătoare talente ale fotbalului european.

La rândul său, portarul Unai Simón a fost recompensat cu Mănușa de Aur, după un parcurs impresionant între buturi. Goalkeeperul iberic a încheiat competiția cu șapte meciuri fără gol primit, încasând un singur gol pe parcursul întregului turneu.

Singurul premiu important care nu a revenit unui jucător spaniol a fost Gheata de Aur, adjudecată de francezul Kylian Mbappé, golgheterul Cupei Mondiale cu 10 goluri marcate în opt partide.

Succesul Spaniei atât în finală, cât și la nivel individual confirmă dominația echipei pregătite de Luis de la Fuente, care a încheiat turneul cu patru dintre cele mai importante distincții puse în joc.