Ascunsă pe Valea Scăriței, în satul Ciolt, Fântâna „De la Fag” continuă să păstreze vie istoria locului și să ofere apă rece și limpede celor care îi trec pragul. Cu o vechime de peste 100 de ani, izvorul reprezintă unul dintre reperele tradiționale ale comunității și va putea fi vizitat de participanții la evenimentul „Ceaunul Chiorean”, organizat sâmbătă, 1 august 2026, cu prilejul concursului de preparat gulaș. Fântâna a fost amenajată în urmă cu mai bine de un secol de localnicii care își duceau animalele la pășunat pe Valea Scăriței. Ea este situată între Poiana Petreștilor și Pârâul Vălceilor, într-o zonă care, de-a lungul timpului, și-a schimbat înfățișarea. Poiana a fost acoperită treptat de stufăriș, iar pârâul a secat din cauza perioadelor de secetă.

Denumirea de „La Fag” s-a păstrat datorită fagului impunător care străjuia odinioară izvorul. Deși arborele secular s-a uscat și a fost tăiat, numele locului a rămas în memoria oamenilor din sat.

Apa izvorului este cunoscută pentru prospețimea și calitatea sa. La sursă, apa țâșnește permanent dintr-o adâncitură săpată în piatră, cu un diametru de aproximativ 35–40 de centimetri și o adâncime de 5–8 centimetri.

În primăvara anului 2025, fântâna a fost curățată și reamenajată de Marchiș Călin, pentru ca izvorul să poată fi folosit în continuare de localnici și de turiști. În același an, peste 40 de copii participanți la tabăra de vară organizată pe Valea Scăriței de Asociația Culturală „Cioltișorul” și Asociația „Hoinar prin Țara Chioarului” au vizitat locul și au băut apă direct din izvor. Astăzi, Fântâna „De la Fag” rămâne un popas apreciat de iubitorii de natură, de căutătorii de ciuperci și de toți cei care ajung în această parte a Țării Chioarului. Ea reprezintă nu doar o sursă de apă rece, ci și un simbol al legăturii dintre comunitate și patrimoniul natural al locului.

Prin păstrarea și ocrotirea unor astfel de locuri, comunitatea contribuie la conservarea unei moșteniri care poate fi transmisă generațiilor viitoare.