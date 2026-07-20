Asociația ASSOC continuă să sprijine integrarea profesională a persoanelor din grupuri vulnerabile prin organizarea unor cursuri de calificare gratuite, desfășurate în cadrul proiectului european „Soluții personalizate pentru o ocupare durabilă”. Luna iulie a debutat cu primul curs din seria de calificare pentru meseria de „Tâmplar manual/artizanal”, un program cu o durată de 360 de ore, care îmbină pregătirea teoretică și activitățile practice. Participanții vor dobândi competențele necesare pentru exercitarea unei profesii tot mai căutate pe piața muncii.

În același timp, cursanții înscriși la programul de calificare „Confecționer-asamblor articole din textile” au susținut examenul de absolvire, finalizând cu succes perioada de formare și făcând un pas important către integrarea pe piața muncii.

Proiectul, cofinanțat de Uniunea Europeană, urmărește dezvoltarea competențelor profesionale și creșterea șanselor de angajare pentru persoanele aflate în situații vulnerabile, oferindu-le oportunități reale de dezvoltare și integrare socio-profesională.

Cei interesați să participe la programele de formare organizate de ASSOC pot solicita informații suplimentare și se pot înscrie contactând echipa asociației.