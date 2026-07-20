Proba scrisă a concursului de titularizare pe post în învăţământul preuniversitar se va desfăşura marţi, fiind aşteptaţi să participe peste 37.000 de candidaţi. Primele rezultate vor fi afişate pe 28 iulie. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului.

Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar (sesiunea 2026) constă în susţinerea unei inspecţii speciale la clasă sau a unei probe practice şi, ulterior, a unei probe scrise.

Proba scrisă se va desfăşura marţi, începând cu ora 9:00, în 117 centre de concurs din 41 de judeţe şi municipiul Bucureşti. Repartizarea celor 112 discipline de concurs pentru fiecare centru este disponibilă pe site-urile inspectoratelor şcolare. În cadrul concursului sunt testate cunoştinţele de specialitate şi didactica specialităţii, în baza unor programe specifice, aprobate prin ordin al ministrului.

Durata probei scrise (4 ore) poate fi prelungită cu 1-2 ore în anumite situaţii speciale (pentru candidaţii nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficienţe de vedere ori în situaţia în care susţinerea acesteia implică dictarea conţinutului de către un candidat cu anumite deficienţe, către un profesor asistent, de altă specialitate decât cea la care se desfăşoară proba respectivă). În aceste cazuri (44 în 16 judeţe şi municipiul Bucureşti), comisiile judeţene de organizare şi desfăşurare a concursului asigură condiţii de egalizare a şanselor pentru candidaţii cu deficienţe prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective, cu informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Potrivit Ministerului Educaţiei, sunt aşteptaţi să susţină proba scrisă 37.385 candidaţi care au obţinut la inspecţiile speciale la clasă sau la probele practice cel puţin nota 5. Dintre aceştia, 7.510 sunt absolvenţi ai studiilor liceale pedagogice, postliceale, universitare de licenţă, universitare de masterat sau ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic din promoţia curentă.

„În perioada de înscriere, la nivel naţional, s-au înregistrat peste 41.600 de dosare de înscriere, dintre care peste 8.600 ale absolvenţilor studiilor liceale pedagogice, postliceale, universitare de licenţă, universitare de masterat sau ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic din promoţia curentă. Menţionăm că, în intervalul alocat înscrierii, candidaţii au avut posibilitatea de a depune/transmite dosare de înscriere în mai multe judeţe (drept urmare, pentru cei 37.385 de candidaţi care au dreptul de a participa la proba scrisă s-au înregistrat peste 39.900 de dosare de înscriere)”, arată sursa citată.

Cele mai multe dosare s-au înregistrat la discipline precum: disciplina specifică pentru învăţământul preşcolar cu predare în limba română (peste 8.500); disciplina specifică pentru învăţământul primar cu predare în limba română (peste 6.300); educaţie fizică şi sport – profesori (peste 3.400); limba şi literatura română (peste 2.250); psihopedagogie specială (peste 2.000).

Primele rezultate vor fi afişate pe 28 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul dedicat. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau prin mijloace electronice (conform modalităţilor comunicate public de fiecare inspectorat şcolar) în 28 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, şi în 29 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi online pe 4 august.

Etape ulterioare susţinerii probei scrise

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, se va realiza în şedinţe publice organizate de inspectoratele şcolare în perioada 5-6 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale şi baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare şi vor fi publicate marţi, după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro.

Sălile de multiplicare a subiectelor, sălile de concurs şi sălile în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de concurs, comisiile de evaluare a lucrărilor scrise şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă sunt dotate cu camere de supraveghere audio-video. Lucrările scrise vor fi evaluate digitalizat în centre constituite la nivel naţional pe discipline.

Organizarea şi desfăşurarea probei scrise sunt asigurate de inspectoratele şcolare (prin comisiile judeţene de profil), iar coordonarea metodologică revine Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Marţi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia celor interesaţi, între orele 8:00 – 16:00, linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi privind organizarea/desfăşurarea acesteia.