„În urmă cu scurt timp am intervenit pentru extragerea unei persoane de sub o garnitură de metrou, în staţia Unirii din Bucureşti. După deconectarea reţelei de electricitate, echipajele de la faţa locului au extras victima prinsă sub garnitură, aceasta fiind decedată”, arată sursa citată.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă, pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori şi un echipaj SMURD.

Metrorex informează că joi, în jurul orei 15:30, în staţia de metrou Piaţa Unirii 2, direcţia Tudor Arghezi, a avut loc o posibilă tentativă de suicid.

În urma acestui eveniment, circulaţia trenurilor de metrou este reorganizată.