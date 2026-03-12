Ieri, 11 martie a.c., în intervalul orar 12.00-14.00, polițiștii din Sighetu Marmației au desfășurat o acțiune tip Blocada pentru prevenirea și combaterea situațiilor de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță în zona de competență.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 62 de autoturisme și au fost aplicate pentru neregulile constatate 24 de sancțiuni contravenționale, 21 dintre acestea fiind pentru abateri constatate în baza prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice.

De asemenea, în cazul unui autoturism polițiștii au dispus reținerea certificatului de înmatriculare până la remedierea abaterilor constatate.

Acțiunea s-a derulat cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic-Grupa Canină, ai Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș, polițiștilor de frontieră, precum și cu sprijinul jandarmilor.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 3.000 de lei.

Siguranța rămâne o prioritate pentru polițiști, care desfășoară constant acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale.