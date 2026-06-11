Organizatorii Maramureș Balloon Fiesta au anunțat desfășurarea celei de-a XI-a ediții a festivalului în perioada 1-4 octombrie 2026, eveniment care promite să transforme din nou cerul Maramureșului într-un spectacol de culoare și emoție.

Considerat unul dintre cele mai îndrăgite evenimente dedicate zborului cu balonul cu aer cald, festivalul reunește anual participanți și spectatori din întreaga țară, atrași de atmosfera specială creată de decolările matinale și de peisajele spectaculoase. „Lumina răsăritului, energia oamenilor, zgomotul arzătoarelor, emoția, așteptarea și apoi decolarea, cerul colorat cu baloane cu aer cald” sunt ingredientele care definesc experiența Maramureș Balloon Fiesta, descrisă de organizatori drept „festivalul bucuriei”.

Pe parcursul celor patru zile de eveniment, participanții vor putea admira zeci de baloane cu aer cald și vor avea ocazia să se bucure de momente spectaculoase într-un cadru natural deosebit.

Detaliile privind programul complet al ediției din 2026 urmează să fie anunțate de organizatori în perioada următoare.

Sursa: Maramureș Balloon Fiesta