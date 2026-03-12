La data de 10 martie a.c., polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat activități informativ-preventive la Școala Profesională Fărcașa, unde s-au întâlnit cu 215 copii și 20 de cadre didactice.

Activitățile au avut ca scop creșterea gradului de onformare și conștientizare în rândul tinerilor cu privire la riscurile asociate traficului de persoane, pornografiei infantile, precum și a altor infracțiuni comise în mediul online.

În cadrul întâlnirilor, polițiștii au discutat cu elevii despre:

• Modalitățile prin care pot recunoaște situațiile de risc privind traficul de persoane;

• Pericolele utilizării necorespunzătoare a rețelelor de socializare și a aplicațiilor online;

• Consecințele legale ale distribuirii sau deținerii de materiale cu caracter pornografic cu minori;

• Măsuri de autoprecție și importanța raportării situațiilor suspecte către adulți sau autorități.

Întărind ideea că bulliyng-ul nu este o glumă, polițiștii le-au transmis că manifestarea unui asemenea comportament poate ascunde până la 7 infracțiuni, de la hărțuire până la determinarea sau înlesnirea sinuciderii, iar comiterea acestora atrage după sine răspunderea penală o dată cu împlinirea vârstei de 14 ani.

Abordarea acestor teme oferă tinerilor posibilitatea de a reflecta asupra faptului că în orice context respectul reciproc trebuie să primeze, de a înțelege drepturile și obligațiile care le revin, precum și de a-și forma o imagine completă asupra cauzelor, consecințelor și riscurilor asociate delincvenței juvenile, consumului și traficului de droguri și traficului de persoane.

Prin aceste demersuri, polițiștii își reafirmă anagajamentul pentru creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul tinerilor, având un rol esențial în prevenirea comportamentelor de risc, dar și în cultivarea unei atitudini responsabile față de propria siguranță.