Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hațeg au identificat două persoane cercetate pentru înșelăciune, după ce un bărbat ar fi fost prejudiciat cu 90.000 de euro în urma unei presupuse tranzacții cu monede de aur. În cadrul anchetei, oamenii legii au efectuat percheziții domiciliare în județele Bihor și Maramureș.

Cazul a ieșit la iveală în 21 ianuarie 2026, în jurul orei 12:00, când polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 de către un bărbat care a reclamat că a fost victima unei înșelăciuni.

Din verificările efectuate a reieșit că, în jurul orei 11:50, un bărbat de 43 de ani, din orașul Strehaia, județul Mehedinți, împreună cu un alt bărbat de 41 de ani, din aceeași localitate, s-ar fi întâlnit cu două persoane necunoscute într-un local din orașul Hațeg, cu intenția de a achiziționa monede de aur, contra sumei de 90.000 de euro.

După întâlnire, cei patru s-ar fi deplasat la autoturismul persoanei vătămate. Acolo, bărbatul de 43 de ani ar fi înmânat suma de bani celor doi pentru a fi numărată. Suspecții ar fi introdus banii într-un plic, pe care l-ar fi sigilat și i l-ar fi înapoiat victimei, motivând că urmează să aducă monedele de aur.

După primirea plicului, cei doi ar fi plecat și nu au mai revenit.

Ulterior, la verificarea conținutului plicului, persoana vătămată a constatat că în interior se aflau topuri de hârtie cu aspect de bancnote, respectiv opt topuri a câte 100 de bancnote, dintre care doar 16 bancnote erau autentice.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, iar cercetările au fost continuate de polițiștii Formațiunii de Investigații Criminale Hațeg.

În urma activităților investigative, polițiștii au identificat doi bărbați bănuiți de comiterea faptei, un bărbat de 54 de ani, domiciliat în municipiul Oradea, județul Bihor, și un bărbat de 68 de ani, domiciliat în municipiul București.

La data de 10 martie 2026, Judecătoria Hațeg a încuviințat efectuarea a două percheziții domiciliare la imobile situate în municipiul Oradea, județul Bihor, și în comuna Desești, județul Maramureș.

Perchezițiile au fost puse în executare în 11 martie 2026, iar în urma activităților desfășurate polițiștii au ridicat bunuri și înscrisuri de interes pentru cauza penală.

Ca urmare a cooperării polițienești, față de bărbatul de 54 de ani din municipiul Oradea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore de către polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Iași, într-un dosar penal care vizează comiterea unei infracțiuni de înșelăciune cu un mod de operare asemănător.

La data de 11 martie, bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași, iar instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.