Mai multe transplanturi de organe au avut loc, în unităţi medicale din Bucureşti şi Cluj-Napoca, după o prelevare de organe care a avut loc la Spitalul Judeţean Baia Mare, de la un pacient în vârstă de 64 de ani.

„O nouă şansă la viaţă prin generozitatea unei familii din Baia Mare! La Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr Constantin Opriş» Baia Mare, generozitatea şi solidaritatea au făcut poşibilă o nouă intervenţie de prelevare de organe, oferind speranţă pacienţilor aflaţi pe listele de aşteptare pentru transplant”, anunţă, joi, Agenţia Naţională de Transplant.

Instituţia precizează că, în urma acordului exprimat de familia unui bărbat în vârstă de 64 de ani, aflat în moarte cerebrală, pe 9 iunie 2026, s-a efectuat o prelevare de organe.

„Graţie acestui gest, s-au realizat un transplant hepatic la Institutul Clinic Fundeni şi două transplanturi renale la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca (Susţineţi Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca ICUTR)”, a explicat instituţia citată.

Echipa de prelevare a fost formată din dr. Andrei Mureşan – coordonator transplant şi dr. Adriana Stoicovici – KDP.

„Agenţia Naţională de Transplant transmite sincere mulţumiri familiei donatorului pentru gestul de profund altruism şi putere în cele mai dificile momente, precum şi recunoştinţă echipelor medicale implicate în identificarea donatorului, menţinerea acestuia şi realizarea intervenţiei de prelevare şi transplant. Donarea de organe înseamnă viaţă”, se mai arată în mesajul Agenţiei Naţionale de Transplant.