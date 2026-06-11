Team for Youth Association, în cadrul proiectului „Year 5”, derulat prin Corpul European de Solidaritate, a organizat o activitate sportivă și educativă alături de copiii de la Pirita Children Association.

Evenimentul s-a desfășurat pe terenul de fotbal și a reunit copii și voluntari într-o activitate centrată pe joc, cooperare și spirit de echipă. Participanții au petrecut timp împreună într-o atmosferă plină de energie, zâmbete și competiție prietenoasă.

Dincolo de aspectul sportiv, activitatea a avut un important rol educativ, copiii exersând valori esențiale precum fair-play-ul, respectul față de ceilalți, comunicarea și sprijinul acordat colegilor de echipă.

Reprezentanții organizatorilor au subliniat faptul că astfel de activități demonstrează că uneori cele mai importante lecții de viață sunt învățate prin joacă și interacțiune directă.

Voluntarii implicați sunt coordonați de Team for Youth Association în cadrul proiectului „Year 5”, o acțiune de voluntariat finanțată prin Corpul European de Solidaritate (ESC).

Sursa: Team for Youth Association