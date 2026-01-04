O tragedie de proporții a zguduit comunitatea polițiștilor la începutul acestui an. În data de 2 ianuarie 2026, colegul lor Duma Ionuț, agent de poliție în cadrul Poliției Municipiului Dej și membru al Sindicatului EUROPOL, a rămas fără locuință în urma unui incendiu devastator care i-a mistuit casa.

Flăcările au distrus în totalitate imobilul, lăsând în urmă doar ruine și pierderi uriașe. Tot ceea ce familia a construit cu trudă de-a lungul anilor a fost pierdut într-o singură clipă, iar începutul de an s-a transformat într-un coșmar greu de imaginat.

Reprezentanții Sindicatului EUROPOL subliniază că, dincolo de uniformă, polițiștii sunt oameni supuși acelorași încercări ca orice alt membru al societății. „În astfel de momente realizăm cât de fragili suntem și cât de important este sprijinul colegilor și al comunității pe care o servim zi de zi”, se arată în mesajul transmis de organizație.

Pentru a veni în ajutorul colegului lor, Sindicatul EUROPOL face un apel public la solidaritate, adresat polițiștilor, prietenilor și tuturor celor care doresc să se implice. Orice donație, indiferent de valoare, poate contribui la reconstrucția locuinței și la redarea unui minim de normalitate pentru familia greu încercată.

„Fiecare gest contează. O faptă bună, oricât de mică, poate avea o putere uriașă de vindecare”, transmit reprezentanții sindicatului, amintind că de-a lungul timpului au demonstrat că știu să fie uniți nu doar în acțiuni sindicale, ci și în momentele de cumpănă ale colegilor lor.

Cei care doresc să îl sprijine pe agentul Duma Ionuț pot face donații în contul:

IBAN: RO85BTRL01301201M70810XX

Sindicatul EUROPOL mulțumește tuturor pentru empatie, sprijin și pentru distribuirea acestui apel, subliniind că fiecare ajutor oferit reprezintă o nouă șansă și o rază de speranță pentru Ionuț și familia sa.