Biblioteca Județeană din Baia Mare găzduiește, în cadrul Compartimentului Sala de lectură Carte curentă, o expoziție de carte „In memoriam Marcel Mureșeanu”, dedicată poetului și prozatorului clujean care s-a stins din viață în 14 mai 2026, la vârsta de 87 de ani.

Născut la Cluj, în 28 noiembrie 1938, Marcel Mureșeanu a fost una dintre vocile importante ale literaturii contemporane românești. Absolvent al Facultății de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai”, acesta a debutat încă din anul 1957 în revista „Tribuna”, iar de-a lungul carierei a activat atât în domeniul literar, cât și în cel cultural și jurnalistic.

Scriitorul a publicat numeroase volume de poezie și proză, printre cele mai cunoscute titluri numărându-se „Pe adresa copilăriei”, „Scrisori către prieteni”, „Memoria lui Orfeu”, „O sută și una de poezii”, „Ultimul taciturn” sau „Albe”, volum apărut în 2025. Opera sa a fost prezentă în importante reviste literare din țară, precum „România literară”, „Convorbiri literare”, „Familia”, „Steaua” sau „Viața românească”.

De-a lungul activității sale, Marcel Mureșeanu a ocupat și funcții importante în instituții culturale, fiind director al Teatrului de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca și senior-editor al revistei „Orașul”. Totodată, a fost distins cu numeroase premii literare, inclusiv Premiul pentru Poezie al Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, precum și cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler.

Prin expoziția organizată, Biblioteca Județeană Baia Mare aduce un omagiu personalității și contribuției literare a lui Marcel Mureșeanu, invitând publicul să redescopere volumele și activitatea unuia dintre importanții poeți contemporani ai României.