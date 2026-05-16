Medicului Iuliu Morar (Mandeal), supravieţuitor al Holocaustului, i-a fost acordat post-mortem titlul de cetăţean al oraşului Baia Mare. Acesta s-a născut la Baia Mare în 1915, crescut într-o familie evreiască respectată a comunităţii, cu rădăcini profund legate de acest oraş.

„A studiat medicina la Cluj, alături de fratele său Artur, şi a ales dermatologia, ajungând ulterior să conducă secţia de Boli Infecţioase a Spitalului din Baia Mare. În 1944, în mijlocul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost deportat. Fratele său Artur a murit în lagăr, iar tatăl său a pierit la Auschwitz. El, însă, a supravieţuit şi nu doar că a supravieţuit, dar a ales să se întoarcă şi să rămână. Pe lângă tratarea bolnavilor, unul dintre obiceiurile sale zilnice era să îi întâmpine la gară pe alţi supravieţuitori ai ororilor, victime ale deportărilor care se întorceau acasă, oferindu-le sprijin şi ajutor medical. Aşa a cunoscut-o şi pe soţia sa, Olga Matyas, la rândul ei supravieţuitoare a Auschwitz-ului. S-au căsătorit în centrul municipiului Baia Mare şi au avut trei copii, George, primul băiat evreu născut în Baia Mare după război, Susan şi Eva”, a spus, în postarea sa, Doru Dăncuş.

Medicul băimărean a emigrat în Israel şi vorbea fluent patru limbi străine.

„În 1961 familia a emigrat în Israel, unde doctorul a devenit medic de bord pe un vas de croazieră, iar mai târziu s-a stabilit în New York, unde şi-a deschis propriul cabinet. Vorbea română, maghiară, ebraică, franceză şi engleză. Dar dintre toate locurile în care l-a purtat viaţa, a vorbit mereu cu drag despre acasă, despre Baia Mare, despre sinagoga din oraş, despre parc, despre şcolile care l-au format”, a amintit Doru Dăncuş.

Medicul Iuliu Morar s-a stins din viaţă în anul 2004, iar comportamentul său a fost calificat dreptul unul de „curaj”.

„Medicul Iuliu Morar a murit în 2004, însă memoria sa trăieşte în comunitatea noastră prin cei pe care i-a ajutat, prin bolnavii care au găsit vindecare prin mâinile sale şi prin exemplul de curaj şi demnitate pe care ni l-a lăsat. A purtat Baia Mare în suflet toată viaţa, de la Cluj până la New York iar noi, de acum, prin acest gest firesc, îi recunoaştem meritul de a fi fost un cetăţean al cărui exemplu face cinste istoriei oraşului nostru”, a mai adăugat Doru Dăcuş.

Pe peretele intrării din Gara municipiului Baia Mare a fost montată o placă comemorativă care marcheză deportarea a aproape 3.000 de evrei spre lagărele de concentrare naziste Auschwitz-Birkenau.

În municipiul Baia Mare se mai păstrează în starea de conservare, sinagoga evreiască, iar unele case din zona veche a oraşului mai poarta amprenta arhitectonică a vechilor case evreieşti.

De asemenea, directorul Direcţiei Judeţene de Cultură Maramureş, dr. Aura Pintea, este autoarea celei mai complete cărţi locale despre „Imaginea evreilor din Maramureş în memoria colectivă”, tipărită la editura Argonaut.