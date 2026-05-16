Copiii din grupa de preșcolari a Centrului Comunitar Multifuncțional, aflat în cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare, au avut parte în această săptămână de o experiență educativă specială, printr-o vizită organizată la Aeroportul Internațional Maramureș.

Cei mici au pornit spre aeroport plini de entuziasm și curiozitate, nerăbdători să descopere cum funcționează un aeroport și să vadă de aproape avioanele. Odată ajunși, au fost întâmpinați de personalul aeroportului, care le-a prezentat principalele zone și le-a explicat regulile de siguranță specifice transportului aerian.

Preșcolarii au avut ocazia să observe sala de așteptare, ghișeele de check-in și banda pentru bagaje, aflând informații interesante despre activitatea desfășurată într-un aeroport. Unul dintre cele mai apreciate momente ale vizitei a fost demonstrația realizată de echipele de intervenție, care le-au prezentat copiilor autospecialele utilizate în situații de urgență, precum și echipamentele de lucru. Sirenele pornite special pentru cei mici au stârnit entuziasm și numeroase reacții de bucurie.

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială Baia Mare au subliniat că astfel de activități contribuie la dezvoltarea curiozității, spiritului de observație și dorinței de învățare în rândul copiilor, îmbinând educația cu experiențele interactive și recreative.

Vizita la Aeroportul Internațional Maramureș s-a transformat astfel într-o lecție practică despre transportul aerian și importanța respectării regulilor, oferindu-le celor mici amintiri frumoase și experiențe noi.