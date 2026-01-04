Circulația feroviară pe tronsonul Salva–Vișeu de Jos ar putea reveni la parametri normali după mai bine de două luni de restricții. Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj a lansat procedura de achiziție pentru proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare a infrastructurii de pe linia 422, unde, din 14 decembrie, traficul se desfășoară exclusiv cu automotoare.

Investiția totală este estimată între 66,2 și 72,2 milioane de lei, fonduri destinate reabilitării unor obiective critice de infrastructură – poduri, podețe și tuneluri – care au impus restricții severe de circulație.

Licitația este structurată în două loturi distincte, fiecare vizând reabilitarea unui viaduct cu rol esențial în siguranța traficului feroviar:

Primul lot include viaductul de la kilometrul 28+240, cu o valoare estimată între 30,85 și 33,64 milioane de lei fără TVA.

Al doilea lot vizează viaductul situat la kilometrul 47+179, pentru care valoarea estimată a contractului este cuprinsă între 35,35 și 38,56 milioane de lei fără TVA.

Potrivit CFR, lucrările sunt necesare pentru eliminarea restricțiilor tehnice și pentru reluarea circulației trenurilor în condiții normale de siguranță.

Ofertele pentru ambele loturi pot fi depuse până la 25 februarie 2026, ora 15:00, termen valabil atât pentru documentațiile de calificare, cât și pentru propunerile tehnice și financiare.

Tronsonul Salva–Vișeu de Jos reprezintă o legătură feroviară importantă între Bistrița-Năsăud și Maramureș, iar finalizarea acestor lucrări ar putea pune capăt unei perioade îndelungate de limitări care afectează atât pasagerii, cât și transportul de marfă.