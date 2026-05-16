250 de evrei veniți din Brooklyn (SUA), supraviețuitorii Holocaustului maramureșean, au ajuns sâmbătă la Satu Mare, de unde vor pleca să viziteze Sighetul Marmației, de unde populația evreiască a orașului a fost mutată forțat în ghetou în 1944, iar apoi în lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau.

„250 de evrei au aterizat în dimineața asta pe aeroportul Satu Mare. Sunt urmașii supraviețuitorilor Holocaustului maramureșean. Au venit să-și viziteze locurile natale din Maramureș, iar pentru asta au închiriat un avion imens, cu care au zburat direct de la New York.

Destinația finală a grupului este orașul Sighetul Marmației, localitate din care evreii au fost trimiși în lagărul Auschwitz-Birkenau. Se întâmpla în anul 1944, când Sighetul era parte a Ungariei hortyste, iar populația evreiască a orașului a fost mutată forțat în ghetou, ca etapă intermediară a uciderii în masă.

Cei 13.000 de evrei sigheteni au fost deposedați de case și bunuri, bătuți, torturați și uciși. Supraviețuitorii au fost urcați în trenurile morții, trimiși și uciși la Auschwitz.

Prin tortură, autoritățile din Sighet doreau să afle de la victime unde și-au ascuns obiectele de valoare. În total, în Maramureș au fost uciși 40.000 de evrei. Autorii Holocaustului maramureșean au fost autoritățile Ungariei hortyste, ajutate intens de populația românească.

Cei 250 de evrei sosiți azi la Satu Mare pornesc pe urmele strămoșilor asasinați. Deși comunitatea evreiască din Sighet nu mai există, aceștia simt nevoia să revină într-un oraș care le-a dorit și le-a adus moartea. E un gest emoționant, de profundă umanitate, din care avem doar de învățat. Mai ales acum, când România e din nou sub asaltul antisemitismului criminal”, a scris Paul Palencsar pe Facebook.

Înainte de a pleca spre Sighetu Marmației, grupul de evrei a mers la Sinagoga Mare din Satu Mare, unde s-a rugat și recules în tăcere.

„Rabinul Zalman Teitelbaum, împreună cu un grup de evrei hasidici veniți din Brooklyn, au ajuns la Satu Mare, într-o vizită plină de emoție și încărcătură sufletească.

La Sinagoga Mare din Satu Mare au rostit rugăciunea de după-amiază „Minha”, într-o atmosferă liniștită și profundă, care a readus pentru câteva momente spiritul vechii comunități evreiești sătmărene.

Pentru mulți dintre ei, aceste locuri înseamnă rădăcini, memorie și legătura cu generațiile de dinainte. O vizită care ne amintește cât de important este să păstrăm vie istoria și respectul fata de originile noastre”, a scris Comunitatea Evreilor Satu Mare pe Facebook.