Parcul din Seini a fost astăzi locul unde zâmbetele, voia bună și spiritul comunității au adus împreună zeci de familii, cu ocazia evenimentului dedicat „Zilei Familiei”. Manifestarea a fost marcată prin activități recreative, momente artistice și surprize pregătite pentru cei mici.

Copiii s-au bucurat de jocuri interactive, gonflabile și numeroase activități menite să transforme ziua într-una memorabilă, în timp ce părinții și bunicii au petrecut timp de calitate într-o atmosferă caldă și prietenoasă.

Un moment special al evenimentului l-au reprezentat recitalurile și momentele artistice susținute de copiii de la Palatul Copiilor Baia Mare – structura Seini, coordonați de profesoara Gina Handro. Prestațiile lor au fost răsplătite cu aplauze și aprecierea publicului prezent.

Primărița orașului a transmis mulțumiri speciale celor care au contribuit la organizarea și buna desfășurare a evenimentului, printre aceștia numărându-se Puiu Golondzac, Andra Nagy și membrii Zynir’s Cavaliers R.C.

„Familia rămâne locul unde încep cele mai frumoase povești și unde găsim mereu iubire, sprijin și încredere”, a transmis edilul, la finalul evenimentului.

Ziua Familiei a adus, astfel, comunitatea din Seini mai aproape, într-o după-amiază dedicată unității, prieteniei și bucuriei de a fi împreună.