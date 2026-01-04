Este vorba despre tânărul de 17 ani dat dispărut de părinți după incendiul care a cuprins barul „Le Constellation”, soldat cu 40 de morţi şi 119 răniţi.

„Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei. De asemenea, echipa consulară a ambasadei menține legătura cu autoritățile elvețiene competente”, a transmis Ministerul de Externe.

„Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit, însă astăzi am aflat cu profundă tristețe despre pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. România este solidară cu familiile victimelor, iar autoritățile statului acordă sprijinul necesar în aceste momente grele”, a transmis și președintele Nicușor Dan.

Corpurile a 24 de persoane, între care 11 minori şi şase străini, printre care şi un român au putut fi identificate după incendiul devastator în Elveţia într-un bar din Crans-Montana în noaptea de Anul Nou, soldat cu 40 de morţi şi 119 răniţi, a anunţat duminică poliţia cantonului Valais, citată de AFP.

În afară de cei opt elveţieni identificaţi anterior, autorităţile locale au anunţat identificarea altor zece elveţieni (patru femei şi şase bărbaţi) cu vârste cuprinse între 14 şi 31 de ani, a doi italieni de 16 ani, a unui francez de 39 ani, a unui rezident cu dublă cetăţenie italiană şi a Emiratelor Arabe Unite de 16 ani, a unui român de 18 ani şi a unui turc de 18 ani.

Potrivit unei investigații preliminare, cauza probabilă a incendiului, izbucnit în timpul sărbătorilor de Anul Nou la barul Le Constellation din Crans-Montana, a fost folosirea unor artificii de mână montate pe sticle, purtate prea aproape de tavan.