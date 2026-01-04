Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului a transmis îndrumările tipiconale pentru sărbătoarea Botezului Domnului – Boboteaza, unul dintre cele mai importante praznice împărătești ale Bisericii Ortodoxe, prăznuit în data de 6 ianuarie.

Potrivit rânduielilor bisericești, luni dimineață, 5 ianuarie 2026, în Ajunul Bobotezei, zi de post, se vor săvârși Ceasurile Împărătești, urmate de Vecernia praznicului unită cu Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare. În aceeași zi, conform Tipicului Mare, după Rugăciunea Amvonului, se va oficia Sfințirea Mare a Apei – Aghiasma Mare, în special la catedralele chiriarhale, dar și la bisericile de mir unde există această rânduială.

Luni seara, în Ajunul Bobotezei, va fi săvârșită Pavecernița Mare unită cu Litia, cântându-se stihirile praznicului din Minei. Utrenia poate fi oficiată fie imediat după Litie, în cazul Privegherii, fie marți dimineață, înainte de Sfânta Liturghie.

Marți, 6 ianuarie 2026, de Praznicul Botezului Domnului – Dumnezeiasca Arătare, se va săvârși Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, cu antifoanele speciale ale praznicului, troparul și condacul Bobotezei, precum și toate lecturile rânduite: Apostolul, Evanghelia, Axionul și Chinonicul praznicului. După Rugăciunea Amvonului, la locurile special pregătite – în pridvor, în fața bisericii sau la ape curgătoare – va avea loc Sfințirea cea Mare a Apei.

Credincioșii sunt îndemnați să știe că Sfânta Aghiasmă Mare se consumă înainte de anafură și se folosește pentru stropirea bisericilor și a caselor, începând din Ajunul Bobotezei (5 ianuarie) și până la Odovania Praznicului, în 14 ianuarie inclusiv.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, slujitorii Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, coordonați de preacuviosul părinte protosinghel Serafim Bilț, eclesiarhul catedralei, și de preacuviosul părinte arhidiacon Nifon Motogna, consilier eparhial, au pregătit în acest an aproximativ 15.000 de sticle cu Aghiasmă Mare, care vor fi oferite credincioșilor.

Sărbătoarea Bobotezei amintește de Botezul Domnului în apele Iordanului și de arătarea Sfintei Treimi, fiind un moment de profundă însemnătate duhovnicească pentru toți credincioșii.