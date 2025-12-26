Tragedie în a doua zi de Crăciun, pe un drum din Bistriţa-Năsăud. Un accident grav a avut loc în zorii zilei de vineri, iar doi oameni şi-au pierdut viaţa, au anunţat oficialii de la Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. O a treia persoană a suferit răni grave, iar autorităţile au spus că starea sa este critică. Poliţiştii au deschis o anchetă şi urmează să afle care au fost cauzele în care s-a produs incidentul rutier.

Un tânăr de 20 de ani din Tiha Bârgăului, în timp ce conducea un autoturism pe direcția de mers Bistrița – Vatra Dornei, într-o curbă din Prundu Bârgăului, a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus și care era condus de o tânără de 20 de ani din Mureșenii Bârgăului.

În urma impactului, conducătoarea auto și un pasager de 22 de ani, aflat în autoturismul condus de tânăr, au decedat, iar conducătorul auto a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, a transmis Poliția.

Se continuă cercetările pentru stabilirea cauzei și împrejurărilor exacte în care a avut loc accidentul în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

foto timponline.ro